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Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым

Комментариев: 1
Официальный Киев считает приезд президента России на полуостров нарушением международного права.
Петр Порошенко и Андрей Киска
Петр Порошенко и Андрей Киска
twitter.com/STsegolko

Украина расценивает как грубое нарушение международного права посещение президентом России Владимиром Путиным Крыма. Об этом в пятницу, 23 ноября, после встречи с президентом Словакии Андреем Киской заявил глава украинского государства Петр Порошенко.

"Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права", - заявил Порошенко.

"От этих визитов Крым российским не станет", - добавил он.

Порошенко также поручил Министерству иностранных дел Украины отреагировать на визит Путина в Крым.

Президент также подчеркнул, что Украина будет добиваться очередных санкций против России из-за "выборов" в неподконтрольных районах Донбасса.

Как сообщалось, Путин прилетел в Крым на заседание президиума Госсовета по реализации майского указа.

 

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Теги: Россия, Украина, Крым, Путин, Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
pochta-mail    23.11.2018, 18:45
Оценка:  -1
pochta-mail
Путин тоже отреагирует на визит Порошенко в украинский Крым)
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