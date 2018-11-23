Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым

Официальный Киев считает приезд президента России на полуостров нарушением международного права.

Украина расценивает как грубое нарушение международного права посещение президентом России Владимиром Путиным Крыма. Об этом в пятницу, 23 ноября, после встречи с президентом Словакии Андреем Киской заявил глава украинского государства Петр Порошенко.

"Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права", - заявил Порошенко.

"От этих визитов Крым российским не станет", - добавил он.

Порошенко также поручил Министерству иностранных дел Украины отреагировать на визит Путина в Крым.

Президент также подчеркнул, что Украина будет добиваться очередных санкций против России из-за "выборов" в неподконтрольных районах Донбасса.

Как сообщалось, Путин прилетел в Крым на заседание президиума Госсовета по реализации майского указа.

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