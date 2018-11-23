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Раде предлагают еще одно название для Днепропетровщины

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Около сотни нардепов настаивают на том, что область нужно переименовать в Сичеславскую.
Рада не смогла с первого раза переименовать Днепропетровскую область
Рада не смогла с первого раза переименовать Днепропетровскую область
vesti.dp.ua

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный президентскому законопроект о переименовании Днепропетровской области. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Инициаторами проекта №9310-1 О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) вступили более ста нардепов.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

В то же время, один из авторов инициативы Егор Соболев сообщил Украинской правде, что депутаты снова предлагают Раде назвать область Сичеславской.

По словам Соболева, он надеется, что на этот раз БПП не даст провалить голосование.

Напомним, на этой неделе Рада не смогла переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Такое название поддержали только 202 нардепа при 226 необходимых.

После этого президент Петр Порошенко предложил назвать область Днепровской.

 

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Теги: депутаты, Рада, Днепропетровская область, переименование
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Источник: korrespondent.net

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