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Президент Словакии заявил, что Украину ждут в ЕС

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Украина движется вперед в направлении Евросоюза и НАТО, уверен Киска. Вопрос членства Украины – дело нескольких лет, считает Порошенко.
Киска напоминает в ЕС, что нужно не забывать об Украине
Киска напоминает в ЕС, что нужно не забывать об Украине
twitter.com/poroshenko
Украину ждут и в Евросоюзе, и в НАТО. Об этом заявил президент Словакии Андрей Киска на брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в пятницу, 23 ноября, передает Укринформ.
 

"Я вижу задачу Словакии как доброго соседа говорить о том и акцентировать на том, что мы в Европейском Союзе, в НАТО все ждем, что Украина будет частью, будет составляющей нашей (объединенной - ред.) Европы", - сказал Киска.

По его словам, процесс реформ, которые необходимо осуществить на пути к членству Украины в этих международных объединениях, является сложным, иногда мучительным, но очень важно разъяснить всем украинским гражданам их необходимость.

В этом контексте он отметил, что участие в европейском проекте обеспечила значительный прогресс Словакии, которая по-дружески наблюдает за прогрессом Украины на этом пути.

Киска подчеркнул, что за последние четыре года в Украине было сделано гораздо больше, чем за предыдущие десятки лет, несмотря на сложности, реформы проводятся, и Украина движется вперед в направлении ЕС.

"На каждом саммите в Евросоюзе я напоминаю о том, что надо не забывать об Украине, о том, как много она делает, о реформах и о том, как мы видим будущее Украины", - заверил Киска.

Отметим, ранее сегодня Порошенко заявил, что вопрос членства Украины в ЕС – дело нескольких лет, а не десятилетий.

При этом лидеры Евросоюза не единожды заявляли, что речи о членстве Украины в ЕС сейчас не идет.

Как сообщалось, накануне вечером Верховная Рада приняла  закон о стратегическом курсе Украины на Евросоюз и НАТО.

 

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Теги: Украина, ЕС, НАТО, Словакия, Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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