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В Черновцах грузовик на тротуаре насмерть сбил женщину

Комментариев: 1
Автомобиль, завозивший в магазин товар, двигался задним ходом и наехал на пешехода. Пострадавшая умерла на месте.
Женщина умерла на месте
Женщина умерла на месте
0372.ua

В Черновцах в пятницу, 23 ноября, грузовик на тротуаре совершил наезд на женщину-пешехода, в результате чего пострадавшая погибла на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел около 16.40 на тротуаре улицы Героев Майдана.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Mercedes завозил товар в местную лавку. Выезжая с территории задним ходом, мужчина совершил наезд на женщину-пешехода.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, днем ранее в Краматорске пьяный пенсионер наехал на полицейского. Полицейский во время наезда находился при исполнении служебных обязанностей и пытался остановить нарушителя.

А в Харькове в столкновении двух автомобилей погибла женщина. ДТП произошло на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.

 

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Теги: ДТП, Черновцы, фото, грузовик, погибли
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
doc1    23.11.2018, 19:56
Оценка:  0
doc1
Один дебил ехал по тротуару, вторая корова видать рогами уперлась и решила умру но не отойду!
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