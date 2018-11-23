В Черновцах грузовик на тротуаре насмерть сбил женщину
В Черновцах в пятницу, 23 ноября, грузовик на тротуаре совершил наезд на женщину-пешехода, в результате чего пострадавшая погибла на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Инцидент произошел около 16.40 на тротуаре улицы Героев Майдана.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Mercedes завозил товар в местную лавку. Выезжая с территории задним ходом, мужчина совершил наезд на женщину-пешехода.
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
Cмотрите фотогалерею: В Черновцах грузовик на тротуаре насмерть сбил женщину
Напомним, днем ранее в Краматорске пьяный пенсионер наехал на полицейского. Полицейский во время наезда находился при исполнении служебных обязанностей и пытался остановить нарушителя.
А в Харькове в столкновении двух автомобилей погибла женщина. ДТП произошло на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.
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