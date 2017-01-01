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Под Запорожьем в доме нашли два трупа

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В городе Каменец-Днепровский во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела двух мужчин.
Последствия пожара в Каменце-Днепровском
Последствия пожара в Каменце-Днепровском
gazeta.zp.ua

Под Запорожьем в доме нашли два трупа. Трагедия произошла накануне в Каменце-Днепровском, сообщает в пятницу, 23 ноября, местное издание Gazeta.zp.ua.

Так, в доме на улице Счастливая произошло возгорание. На место происшествия вызвали спасателей, которые начали ликвидировать возгорание.

"Во время тушения пожара сотрудники ГСЧС нашли тела двух мужчин 46-ти и 60-ти лет. Они арендовали этот дом", - говорится в сообщении.

 

 

Напомним, ранее в Харькове при пожаре в общежитии пострадали шесть студентов. Кроме того, в Черкассах после падения с шестого этажа общежития погиб студент.

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Теги: смерть, Запорожье, фото, тело, пожар, труп, гибель, трупы, Запорожская область, возгорание
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Источник: korrespondent.net

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