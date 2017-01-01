В Чернобыльской зоне провели арт-проект

Организаторы акции заявили, что ее цель - борьба с новостными фейками и манипулированием информацией.

В полностью обесточенной еще более тридцати лет назад Припяти установили сверкающую арт-скульптуру. Интерактивная диджитал-скульптура получила название Артефакт и призвана привлечь внимание к информации, которую потребляем. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает ТСН.

Организаторы акции подвесили на подъемном кране сияющую звезду, а вокруг нее экраны, на которых велась трансляция хроник чернобыльской катастрофы.

Идея создания Артефакта взята из повести братьев Стругацких Пикник на обочине и фильма Тарковского Сталкер.

Вместе со скульптурой был презентован саундтрек с использованием Звуков Чернобыля, написанный автором проекта украинским музыкантом RASSVET вместе с французом, номинантом Грэмми Кристофом Этье.

Эта презентация стала одновременно открытием одноименного международного проекта, цель которого – борьба с новостными фейками и манипулированием информацией. Место выбрали не случайно. Авария на ЧАЭС - яркий пример манипулирования и сокрытия истинных масштабов трагедии.

Возрождение. Солнечная электростанция в Чернобыле

Как сообщалось, в конце октября в Чернобыльской зоне задержали пять сталкеров.

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