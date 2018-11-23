Тимошенко: Предлагаю гражданам Украины подписать со мной соглашение о выполнении предвыборных обещаний

Юлия Тимошенко предлагает гражданам Украины подписать с ней соглашение о выполнении обязательств, взятых на выборах.

Таким образом лидер "Батькивщины" хочет покончить с практикой безответственности президентов за невыполнение обещаний.

"Очень конкретный, очень простой документ, написанный понятным языком. Со сроками и конкретными результатами, которые можно будет проверить в повседневной жизни", — отметила Председатель партии во время выступления на Национальном форуме "Новая социальная доктрина" в Киеве.

Политик сравнила украинских президентов с черепахами вида каретта-каретта, которые живут в Индийском и Тихом океанах, один раз в жизни выходят на берег, чтобы отложить яйца и навсегда забыть о своих будущих детей.

"Так же, как черепаха каретта-каретта, до сих пор действовали все предыдущие президенты. После изнурительных политических гонки и выборов они побеждали, а потом забывали о своих детях — украинский. Я покончу с этим позорным традиции, с этой черепаховой практикой, съедает наши шансы", — рассказала Юлия Тимошенко.

Председатель партии заверила: подписав с ней соглашение, украинцы будут знать, что она и каким образом будет делать.

"Я хочу, чтобы каждый из вас поставил свою подпись рядом с моей, чтобы мы вместе построили страну, в которой всем захочется жить. В Украине большое будущее! И мы, наше поколение, своими руками его построим", — подытожила лидер "Батькивщины".