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Тимошенко: Предлагаю гражданам Украины подписать со мной соглашение о выполнении предвыборных обещаний

Комментариев: 6
Тимошенко: Предлагаю гражданам Украины подписать со мной соглашение о выполнении предвыборных обещаний
Photo by Alexander Prokopenko

Юлия Тимошенко предлагает гражданам Украины подписать с ней соглашение о выполнении обязательств, взятых на выборах.

Таким образом лидер "Батькивщины" хочет покончить с практикой безответственности президентов за невыполнение обещаний.

"Очень конкретный, очень простой документ, написанный понятным языком. Со сроками и конкретными результатами, которые можно будет проверить в повседневной жизни", — отметила Председатель партии во время выступления на Национальном форуме "Новая социальная доктрина" в Киеве.

Политик сравнила украинских президентов с черепахами вида каретта-каретта, которые живут в Индийском и Тихом океанах, один раз в жизни выходят на берег, чтобы отложить яйца и навсегда забыть о своих будущих детей.

"Так же, как черепаха каретта-каретта, до сих пор действовали все предыдущие президенты. После изнурительных политических гонки и выборов они побеждали, а потом забывали о своих детях — украинский. Я покончу с этим позорным традиции, с этой черепаховой практикой, съедает наши шансы", — рассказала Юлия Тимошенко.

Председатель партии заверила: подписав с ней соглашение, украинцы будут знать, что она и каким образом будет делать.

"Я хочу, чтобы каждый из вас поставил свою подпись рядом с моей, чтобы мы вместе построили страну, в которой всем захочется жить. В Украине большое будущее! И мы, наше поколение, своими руками его построим", — подытожила лидер "Батькивщины".

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Комментариев (6)
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MNI1957    23.11.2018, 22:13
Оценка:  0
MNI1957
поверьте ещё раз,и пипец.у подлоты обещаний немеряно
Курилы-Япония    23.11.2018, 22:03
Оценка:  0
Курилы-Япония
А если не выполнит? Какую ответственность для себя предлагает?
ВосставшийИзБана    23.11.2018, 22:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"хочет покончить с практикой безответственности"

Ответь сначала за коллективную безответственность по партийным спискам. Ответь за цену на газ. За Надю и ее закон ответь. А потом по результатам поговорим.
Бландинк@    23.11.2018, 21:55
Оценка:  +1
Бландинк@
Так она и победит, тут даже вопросов не остаеться
Курилы-Япония    23.11.2018, 22:05
Оценка:  -1
Курилы-Япония
Хорошо обещать зная что у тебя есть куда сбежать. Зря что-ли к ВВП каталась на рандеву.
Herr-anarchist    23.11.2018, 21:51
Оценка:  +1
Herr-anarchist
Это её последний шанс,вот свою допу и разрывает.
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