Передачу Почаевской лавры УПЦ МП отменили

Регистратор допустил нарушения законодательства при регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.

У УПЦ МП забирают Почаевскую лавру Православная жизнь

Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает пресс-служба Минюста.

"Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра. Соответствующий приказ Минюста было подписано сегодня", - сказала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.

По ее словам, члены Комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) с нарушениями требований действующего законодательства.

"Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ в государственный реестр прав на недвижимое имущество", - отметила Сукманова.

Напомним, в ноябре на передачу Почаевской лавры УПЦ МП завели дело. Представитель Министерства культуры потребовал отменить решение о регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры.

Ранее в Минкульте заявляли, что УПЦ МП не является собственником украинских лавр. Они находятся в аренде у Московского патриархата и Кабмин имеет право пересмотреть договор.

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