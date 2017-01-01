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Во Львовской области задержали грузовик с нелегалами

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В Стрые на одной из автостоянок в полуприцепе грузовика с иностранной регистрацией обнаружили шестерых иностранцев-нелегалов.
Нелегальные мигранты (иллюстративное фото)
Нелегальные мигранты (иллюстративное фото)
пресс-служба Национальной полиции

В Стрые Львовской области в грузовом авто обнаружили нелегальных мигрантов. По факту незаконной переправки лиц через государственную границу открыто уголовное производство, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает в пятницу, 23 ноября, пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что накануне полиции поступило сообщение о том, что на одной из автостоянок стоит грузовой автомобиль, с полуприцепа которого слышны голоса людей.

Как установили правоохранители, в полуприцепе грузовика с иностранной регистрацией находились шестеро иностранцев.

"По их словам, они являются гражданами одной из стран Ближнего Востока и направлялись на работу в одну из стран Европейского Союза", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Сейчас полицейские устанавливают, где и при каких обстоятельствах иностранцы пересекли госграницу, а также лиц, которые могли способствовать им в этом.

Ранее полиция Словакии задержала четырех граждан страны, которые занимались незаконной перевозкой и трудоустройством рабочих из Украины и Сербии.

Также сообщалось, что пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев в аэропорту Борисполь не пропустили через границу восемь потенциальных незаконных мигрантов.

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Теги: Львовская область, нелегалы, грузовик, миграция, мигранты, нелегальная миграция, задержание, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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