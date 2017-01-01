Баржа с контрабандой повредила пять причалов в Черном море - СМИ

Баржа буксира Параллель с контрабандными сигаретами повредила своей боковой частью около пяти причалов в Одессе.

Баржа буксира Параллель с контрабандными сигаретами, которая получила повреждения в Черном море, повредила своей боковой частью около пяти причалов у пляжа Совиньон в Одессе. Об этом со ссылкой на директора Южной медиа сети Даниила Горячкина сообщает в пятницу, 23 ноября, УНН.

"Баржа повредила причалы, трубы - всего около пяти причалов. Также повреждения получили устройства для спуска лодок на воду", - рассказал Горячкин.

По его словам, подготовка причалов к сезону обычно начинается весной, поэтому восстановительные работы на поврежденных причалах "основная часть владельцев сейчас вряд ли будет делать". Также Горячкин добавил, что сумма ущерба зависит от стоимости восстановительных работ.

Сейчас, как он доложил, севшую на мель баржу пытаются оттянуть буксиром.

"Пока информации о том, что ее сняли с мели, нет", - сообщил Горячкин.

Ранее в аннексированном Крыму затонула баржа, на борту которой находилось более трех тысяч тонн зерна.

Напомним, 19 ноября в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса.

В ГПСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза. На барже нашли пачки сигарет иностранного происхождения Marshal, Ashima, Stix.

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