Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За день на Донбассе ранены два военных

Комментариев: 0
Сепаратисты за день семь раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе.
Днем на Донбассе получили ранения два бойца ВСУ
Днем на Донбассе получили ранения два бойца ВСУ
Пресс-центра штаба АТО / Facebook

В течение текущих суток, 23 ноября, по состоянию на 18:00 пятницы, сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях ранены два военных, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Марьинка и Березовое.

Отмечается, что неподалеку Троицкого были применены по украинским опорным пунктам минометы калибра 120 мм, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты. Также в этом районе фиксировались выстрела из ПТРД.

"В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 22 ноября, подразделения сепаратистов четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ. Применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Один украинский военный получил легкие ранения.

Также сообщалось, что поселок Золотое Луганской области подверглось накануне массированному обстрелу со стороны сепаратистов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, раненые в АТО, война на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь