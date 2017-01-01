За день на Донбассе ранены два военных

Сепаратисты за день семь раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе.

Днем на Донбассе получили ранения два бойца ВСУ Пресс-центра штаба АТО / Facebook

В течение текущих суток, 23 ноября, по состоянию на 18:00 пятницы, сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях ранены два военных, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Марьинка и Березовое.

Отмечается, что неподалеку Троицкого были применены по украинским опорным пунктам минометы калибра 120 мм, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты. Также в этом районе фиксировались выстрела из ПТРД.

"В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 22 ноября, подразделения сепаратистов четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ. Применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Один украинский военный получил легкие ранения.

Также сообщалось, что поселок Золотое Луганской области подверглось накануне массированному обстрелу со стороны сепаратистов.

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