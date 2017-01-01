Объявлен конкурс на управляющего для Межигорья

АРМА объявило конкурс по выбору управляющего резиденцией Межигорье в с. Новые Петровцы Вышгородского района под Киевом.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) объявило конкурс по выбору управляющего резиденцией Межигорье. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает пресс-служба агентства.

"АРМА приглашает потенциальных руководителей принять участие в отборе лиц, которые могут предоставлять услуги управления активами в виде движимого и недвижимого имущества, расположенного в с. Новые Петровцы, Вышгородского района, Киевской области (резиденции Межигорье), которые переданы в управление АРМА на основании постановлений Печерского районного суда Киева", - говорится в сообщении.

В агентстве свое решение объясняют отсутствием полномочий и прав тратить государственные деньги на содержание и обслуживание активов.

"Зато соответствующие меры могут и должны организовываться управляющим, отобранным в порядке, установленном законом, и оплачиваться исключительно из доходов от управления, получаемых управляющим в процессе коммерческого использования активов", - подчеркнули в агентстве.

Ранее стало известно, что резиденцию бывшего президента Виктора Януковича Межигорье, которую передали Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений не будут выставлять на продажу, а передадут через конкурс в управление по договору.

Напомним, о том, что суд передал в управление АРМА недвижимость арестованного Межигорья, где проживал экс-президент Виктор Янукович, стало известно в начале июля. В частности, речь шла о здании резиденции, одном земельном участке в 1,7 га и уставном капитале фирмы Танталит, которая владеет большинством имущества. Также агентству передали квартиру Януковича на Оболонской набережной.

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