В Ивано-Франковской области на пожаре обнаружили тела двух человек

На пожаре были обнаружены тела двух погибших людей 1944 и 1973 г. р. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель, окна.

К ликвидации пожара были привлечены семь спасателей dpchas.com.ua

В Ивано-Франковской области в пятницу, 23 ноября, произошел пожар в жилом доме в поселке Отыния Коломыйского района, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

На месте спасатели установили, что пожар возник в одноэтажном жилом доме.

"На пожаре обнаружены тела двух погибших людей 1944 и 1973 г. р. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель, окна. В 5:35 возгорание было локализовано и в 06:40 ликвидировано", - говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении, добавили в ведомстве.

По данным ГСЧС, к ликвидации пожара были привлечены семь человек личного состава и две единицы техники.

Ранее в городе Каменец-Днепровский во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела двух мужчин.

Также сообщалось, что в Харькове при пожаре в общежитии пострадали шесть студентов.

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