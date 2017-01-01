В Ивано-Франковской области на пожаре обнаружили тела двух человек
В Ивано-Франковской области в пятницу, 23 ноября, произошел пожар в жилом доме в поселке Отыния Коломыйского района, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
На месте спасатели установили, что пожар возник в одноэтажном жилом доме.
"На пожаре обнаружены тела двух погибших людей 1944 и 1973 г. р. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель, окна. В 5:35 возгорание было локализовано и в 06:40 ликвидировано", - говорится в сообщении.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении, добавили в ведомстве.
По данным ГСЧС, к ликвидации пожара были привлечены семь человек личного состава и две единицы техники.
Ранее в городе Каменец-Днепровский во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела двух мужчин.
Также сообщалось, что в Харькове при пожаре в общежитии пострадали шесть студентов.
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