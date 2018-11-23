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Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов

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Президент Петр Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов, поступивших от Фонда Прайм Эссетс Капитал.
Петр Порошенко стал богаче еще на 60 млн грн
Петр Порошенко стал богаче еще на 60 млн грн

Президент Петр Порошенко в пятницу, 23 ноября, задекларировал 60 млн грн (10 млн и 50 млн) дивидендов, поступивших от Фонда Прайм Эссетс Капитал. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации президента сообщает Интерфакс-Украина.

"Петр Порошенко, в соответствии с действующим законодательством, задекларировал 60 млн грн, которые в последние дни поступили на его счета как физического лица от фонда Прайм Эссетс Капитал. Этот фонд, как известно, управляет активами Петра Порошенко", - пояснили агентству на Банковой.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что задекларированные суммы не связаны с ростом материального достатка, так как дивиденды не выплачивались в течение трех лет, когда средства направлялись на благотворительность, поддержку украинской армии и т. п.

"Задекларированные дивиденды, поступающие теперь за период 2015-2018 годов, Петр Порошенко направит на прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания Единой поместной православной церкви, развитие украинского языка. На рекламу Порошенко тратит собственные средства, в отличие от многих других политических сил, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источники поступления денег", - разъяснили в пресс-службе, добавив при этом, что с задекларированных 60 млн грн президент оплатил все налоги, включая военный сбор.

В АПУ также заверили, что эта сумма не связана с доходами от продажи ЗАО Завод Кузница на Рыбальском (Киев), поскольку они еще не поступали на счет Порошенко как физического лица.

"Средства от покупателя будут перечисляться юридическим лицам продавцов постепенно в течение нескольких лет. После перечисления первых траншей в качестве дивидендов на счет физического лица они будут задекларированы. Из суммы поступлений будут оплачены НДФЛ по ставке, предусмотренной для дивидендов, и военный сбор", - заверили на Банковой.

Отмечается, что 23 ноября в Едином государственном реестре деклараций появились два сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии Порошенко. В одном сообщении указана сумма в 10 млн грн, в другом - 50 млн грн, обе - в качестве дивидендов от ПАО Прайм Эссетс Капитал.

Ранее президент Петр Порошенко рассказал, зачем его фонду миллиард гривен, предусмотренный в госбюджете на 2019 год.

Напомним, 15 ноября корпоративные инвестфонды Прайм Эссетс Капитал и ВИК, акционерами которых являются соответственно президент Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, подписали пакет документов о продаже ЗАО Завод Кузница на Рыбальском с новым владельцем - компанией Евинз лимитед из группы ТАС, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.

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Теги: президент, Порошенко, доходы, дивиденды, декларация, Петр Порошенко, декларация о доходах, электронная декларация, е-декларации госслужащих
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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pochta-mail    23.11.2018, 23:33
Оценка:  0
pochta-mail
а доходы украинцев растут медленней чем хотелось бы- вздохнул Педро
Глод    23.11.2018, 23:20
Оценка:  -1
Глод
Доходы от Рошен?
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