На Львовщине сожгли контрабандных сигарет на полмиллиона

Всего таможенники уничтожили 37 тысяч пачек сигарет различных марок и 430 банок жевательного табака.



Во Львовской области уничтожили партию контрабандных сигарет на свыше 560 тысяч гривен, сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.



Контрабанду изъяли сотрудники Львовской таможни ГФС при попытке незаконного перемещения через таможенную границу Украины. После этого товар хранили на складах таможни.



Позже более 37 тысяч пачек сигарет различных марок и 430 банок жевательного табака решили уничтожить путем сжигания. В целом стоимость товара оценили в 560 тысяч гривен. Утилизацию проводили при участии членов специальной комиссии и представителей общественных организаций.



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