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На Львовщине сожгли контрабандных сигарет на полмиллиона

Комментариев: 1
Всего таможенники уничтожили 37 тысяч пачек сигарет различных марок и 430 банок жевательного табака.
Контрабандные сигареты сожгли во Львовской области
Контрабандные сигареты сожгли во Львовской области
ГФС Украины

Во Львовской области уничтожили партию контрабандных сигарет на свыше 560 тысяч гривен, сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.
 
Контрабанду изъяли сотрудники Львовской таможни ГФС при попытке незаконного перемещения через таможенную границу Украины. После этого товар хранили на складах таможни.
 
Позже более 37 тысяч пачек сигарет различных марок и 430 банок жевательного табака решили уничтожить путем сжигания. В целом стоимость товара оценили в 560 тысяч гривен. Утилизацию проводили при участии членов специальной комиссии и представителей общественных организаций.
 
Напомним, ранее шторм на Черном море сорвал планы контрабандистов переправить в Болгарию крупную партию сигарет. Баржу с контрабандными сигаретами прибило к берегу под Одессой.

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Теги: Львовская область, контрабанда, сигареты, фото, ГФС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
polunoshnic    24.11.2018, 02:50
Оценка:  0
polunoshnic
Идиотизм. Деньги изъятые при даче взятки тоже сжигать будут?
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