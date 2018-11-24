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Меркель назвала сроки членства Украины в ЕС - БПП

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Немецкий канцлер якобы заявила, что Украина сможет стать членом Евросоюза через 5-8 лет, утверждает Кононенко.
Кононенко говорит, что Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС
Кононенко говорит, что Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС
Владислав Содель / Апостроф

Во время визита в Киеве канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала возможные сроки вступления Украины в Евросоюз. Об этом в эфире телеканала Прямой заявил первый заместитель председателя парламентской фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко. 

"Госпожа Меркель во время визита в Киев – а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известный всем – впервые сказала примерный срок, звучал срок 5-8 лет, который предстоит пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС. Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня", - подчеркнул Кононенко.

Отметим, накануне президент Петр Порошенко заявил, что вопрос членства Украины в ЕС – дело нескольких лет, а не десятилетий.

При этом лидеры Евросоюза не единожды заявляли, что речи о членстве Украины в ЕС сейчас не идет.

Как сообщалось, накануне вечером Верховная Рада приняла  закон о стратегическом курсе Украины на Евросоюз и НАТО.

 

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Теги: Украина, ЕС, Меркель, Рада, Блок Петра Порошенко, Игорь Кононенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    24.11.2018, 08:33
Оценка:  0
Колишній-східняк
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