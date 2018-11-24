Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РПЦ отреагировали на решение по Почаевской лавре

Комментариев: 8
Отмена передачи объектов Почаевской лавры свидетельствует о начале давления на УПЦ МП, считают в РПЦ.
В Украине начался конфликт вокруг Почаевской лавры
В Украине начался конфликт вокруг Почаевской лавры
Корреспондент.net

Решение Минюста Украины об отмене передачи объектов Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата свидетельствует о начале масштабного давления на каноническую УПЦ. Такое мнение выразил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, сообщает Интерфакс.

"Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы", - считает Балашов.

При этом он напомнил, что еще недавно звучали "заверения в "добровольном характере" присоединения общин к единой церкви.

"Одна вот только незадача: монахов в ней будет раз-два и обчелся", - заметил собеседник агентства, подчеркнув, что ныне в одной Почаевской лавре монашествующих больше, "чем у раскольников разных мастей на всю Украину".

"Кем же думают заселять святые обители, когда сумеют выгнать из них силою (а иначе не получится) подлинных хранителей монашеской традиции? А ведь их с избранного пути верности преданию Церкви - не свернуть. И из Стамбула новых иноков выписать не получится. Придется, видимо, привлекать исполнителей госзаказа сезонно на контрактной основе?" - сказал представитель РПЦ.

Накануне стало известно, что комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила перерегистрацию комплекса сооружений Почаевской лавры в Тернопольской области.

Напомним, в ноябре на передачу Почаевской лавры УПЦ МП завели дело. Представитель Министерства культуры потребовал отменить решение о регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры.

Ранее в Минкульте заявляли, что УПЦ МП не является собственником украинских лавр. Они находятся в аренде у Московского патриархата и Кабмин имеет право пересмотреть договор.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: церковь, УПЦ МП, РПЦ, Почаевская лавра
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Адекваты    24.11.2018, 10:17
Оценка:  0
Адекваты
Такое светлое намоленное место испаганят теперь...
Sinobi-life    24.11.2018, 10:20
Оценка:  -1
Sinobi-life
А твоё какое собачье дело -сектант,до наших святынь,молись на пугабэ с гундяйкой,они ваше усё!!!
doc1    24.11.2018, 10:22
Оценка:  -2
doc1
Вот потому и надо прогнать московских попов что бы не испоганивали святые места в Украине!!!
Курилы-Япония    24.11.2018, 10:12
Оценка:  -2
Курилы-Япония
Христианство зародилось на мАсковии))
Sinobi-life    24.11.2018, 10:18
Оценка:  -1
Sinobi-life
И сам пугабэ лично крестил расейских федерастов,причём всех до одного!!!
сергей11    24.11.2018, 09:45
Оценка:  -1
сергей11
А нефих было выпендриваться!
Sinobi-life    24.11.2018, 09:24
Оценка:  -2
Sinobi-life
Игрушки кончились,начинается суровая правда для секты!!!
СветБобра    24.11.2018, 09:23
Оценка:  -1
СветБобра
Сталінсько-берієвська секта не може бути канонічною в Украіні.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь