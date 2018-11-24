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В Украине отмечается День памяти жертв Голодомора

Комментариев: 5
Украины чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов, во время которого погибло около четырех миллионов украинцев.
В Украине сегодня чтят память жертв Голодомора
В Украине сегодня чтят память жертв Голодомора
Слово и Дело

В Украине в субботу, 24 ноября, отмечается День памяти жертв Голодомора в 1932-1933 годах.

По данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи, потери населения в Украине из-за сверхсмертности во время Голодомора в 1930-х годах составляли 3,9 млн человек.

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28 ноября 2006 года Верховная Рада приняла закон О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине, согласно которому Голодомор был признан геноцидом украинского народа.

Согласно украинскому законодательству “публичное отрицание Голодомора 1932 -1933 годов в Украине признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным“. 

К 85-й годовщине Голодомора пройдут ряд мероприятий. На территории Украины будет приспущен Государственный флаг и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера. 

Ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 проводится памятная минута молчания в честь погибших во время Голодомора в 1932-1933 годах. 

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В храмах сегодня будут проходить поминальные панихиды. Также будут проведены траурные мероприятия в Зале памяти Национального музея Мемориал жертв Голодомора, в которых примут участие и представители органов государственной власти, местного самоуправления, общественности, духовенства и иностранных гостей.

Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.

Отметим, на этой неделе два американских штата признали Голодомор геноцидом украинского народа - Северная Каролина и Коннектикут. Всего в США 21 штат принял такое решение.

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Теги: Голодомор, Голодомор 1932-1933, годовщина голодомора в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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МішкаНаПівдні*    24.11.2018, 10:20
Оценка:  +3
МішкаНаПівдні*
Голод 1932—1933 г страшнейшая беда от которого пострадали люди разных национальностей русские, украинцы, казахи и многие другие, голод был на территории Украинской ССР, Российской СФСР (включая Казахскую АССР, ,Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири.
pochta-mail    24.11.2018, 10:19
Оценка:  +3
pochta-mail
Пострадало все сельское население бывшего ссср...пшеница изымалась для расчета с Западом..так как началась активная индустриализация,а царское золотишко уже закончилось и расчитываться не было чем
indiger    24.11.2018, 10:14
Оценка:  +4
indiger
потери от голода 1932—1933 гг. были наивысшими в Казахстане — 22,42 %, на Украине — 12,92 %
Адекваты    24.11.2018, 10:08
Оценка:  +3
Адекваты
Так это с учётом нерождённых,по словам Ющенка.По документам их на порядок меньше.И продуты ведь отбирали местные,активисты..
atos    24.11.2018, 09:50
Оценка:  +2
atos
Шо опять, а я забыл он же прекращается((
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