В Украине отмечается День памяти жертв Голодомора

Украины чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов, во время которого погибло около четырех миллионов украинцев.

В Украине сегодня чтят память жертв Голодомора Слово и Дело

В Украине в субботу, 24 ноября, отмечается День памяти жертв Голодомора в 1932-1933 годах.

По данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи, потери населения в Украине из-за сверхсмертности во время Голодомора в 1930-х годах составляли 3,9 млн человек.

Читай также: В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 28 ноября 2006 года Верховная Рада приняла закон О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине, согласно которому Голодомор был признан геноцидом украинского народа. 28 ноября 2006 года Верховная Рада приняла закон О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине, согласно которому Голодомор был признан геноцидом украинского народа.

Согласно украинскому законодательству “публичное отрицание Голодомора 1932 -1933 годов в Украине признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным“.

К 85-й годовщине Голодомора пройдут ряд мероприятий. На территории Украины будет приспущен Государственный флаг и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

Ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 проводится памятная минута молчания в честь погибших во время Голодомора в 1932-1933 годах.

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В храмах сегодня будут проходить поминальные панихиды. Также будут проведены траурные мероприятия в Зале памяти Национального музея Мемориал жертв Голодомора, в которых примут участие и представители органов государственной власти, местного самоуправления, общественности, духовенства и иностранных гостей.

Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.

Отметим, на этой неделе два американских штата признали Голодомор геноцидом украинского народа - Северная Каролина и Коннектикут. Всего в США 21 штат принял такое решение.