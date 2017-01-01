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Госдеп сравнил Голодомор с современной Украиной

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США выразили поддержку Украине.
В Госдепе сравнили Голодомор с сегодняшней ситуацией
В Госдепе сравнили Голодомор с сегодняшней ситуацией
medium.com

В Госдепартаменте отметили, что миллионы украинцев стали жертвами Голодомора в попытке советской власти их подчинить себе, и сегодня - похожая история

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Соединенные Штаты выразили поддержку Украине к 85-й годовщине геноцида украинского народа Голодомора, который организовал тоталитарный режим Иосифа Сталина. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США. 

В США подчеркнули, что миллионы невиновных украинцев были замучены голодом, но и сегодня украинцы снова погибают в результате попыток России уничтожить их идентичность. 

"Российская агрессия на востоке Украины привела к более 10 тысячам смертей. В любом случае, Россия не победит несломный украинский дух и не придушит стремления украинцев к лучшему будущему", - заявили в Госдепартаменте. 

Напомним, сегодня в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора.

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Теги: Голодомор, Украина, США, госдеп
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