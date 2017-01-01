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Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, двое раненых

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Противник дважды применил запрещенное вооружение, обстреляв хутор Вольный из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2.
На Донбассе выросло количество обстрелов
На Донбассе выросло количество обстрелов
Минобороны Украины

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 11 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены два украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС в утренней сводке в Facebook в субботу, 24 ноября.

Отмечается, что в течение суток враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Троицкое, Пески, Верхнеторецкое, Марьинка и Березовое.

Огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции ООС вблизи хутора Вольный.

Опорные пункты ВСУ возле Троицкого противник обстреливал противотанковыми управляемыми ракетами и из 120-мм минометов, также в этом районе зафиксировано выстрелы из ПТРД.

С начала суток противник один раз обстрелял оборонительные укрепления наших войск возле Крымского

Напомним, за минувшие сутки, 22 ноября, сепаратисты четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ. Один украинский военный получил легкие ранения.

Также сообщалось, что поселок Золотое Луганской области подверглось накануне массированному обстрелу.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, АТО на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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