Киев готовит резолюцию ООН по Азовскому морю

Генассамблея ООН в декабре должна рассмотреть и одобрить две резолюции Украины по Крыму и Черном и Азовском морях.

Генассамблея ООН в декабре рассмотрит две украинские резолюции

Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН в декабре проект резолюции по милитаризации Черноморского региона и Азовского моря. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает УНИАН.

"Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН", - заявила Зеленко.

Как известно, Генассамблея ООН в декабре должна рассмотреть и одобрить отдельные две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.

Ранее в МИД РФ заявили, что украинские власти заявлениями о милитаризации целенаправленно нагнетают напряженность в Азовском море.

Как сообщалось, 19 ноября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что в ЕС обсудили "целевые меры" по ситуации в Азовском море.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает вымышленной ситуацию вокруг Азовского моря.

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