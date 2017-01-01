Киев готовит резолюцию ООН по Азовскому морю
Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН в декабре проект резолюции по милитаризации Черноморского региона и Азовского моря. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает УНИАН.
"Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН", - заявила Зеленко.
Как известно, Генассамблея ООН в декабре должна рассмотреть и одобрить отдельные две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.
Ранее в МИД РФ заявили, что украинские власти заявлениями о милитаризации целенаправленно нагнетают напряженность в Азовском море.
Как сообщалось, 19 ноября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что в ЕС обсудили "целевые меры" по ситуации в Азовском море.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает вымышленной ситуацию вокруг Азовского моря.
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