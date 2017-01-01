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Киев готовит резолюцию ООН по Азовскому морю

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Генассамблея ООН в декабре должна рассмотреть и одобрить две резолюции Украины по Крыму и Черном и Азовском морях.
Генассамблея ООН в декабре рассмотрит две украинские резолюции
Генассамблея ООН в декабре рассмотрит две украинские резолюции

Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН в декабре проект резолюции по милитаризации Черноморского региона и Азовского моря. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает УНИАН.

"Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН", - заявила Зеленко.

Как известно, Генассамблея ООН в декабре должна рассмотреть и одобрить отдельные две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.

Ранее в МИД РФ заявили, что украинские власти заявлениями о милитаризации целенаправленно нагнетают напряженность в Азовском море.

Как сообщалось, 19 ноября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что в ЕС обсудили "целевые меры" по ситуации в Азовском море

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает вымышленной ситуацию вокруг Азовского моря.

 

 

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Теги: Россия, Украина, Крым, Черное море, Азовское море, Генассамблея ООН, миротворцы ООН
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Источник: korrespondent.net

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