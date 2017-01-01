В Почаевской лавре осудили решение Минюста

Украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной Церковью, заявили в лавре.

Представители Свято-Успенской Почаевской лавры отреагировали на решение Минюста об отмене передачи Украинской православной церкви (УПЦ) зданий лавры. Текст обращения опубликован на сайте лавры в субботу, 24 ноября.

"Вынуждены констатировать, что в настоящее время украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной Церковью", - говорится в сообщении.

В лавре подчеркнули, что нынешние лидеры "не помнят уроков истории".

"После создания Обновленческой организации большевики начали активную борьбу с Православной Церковью, которая стала вне закона. Под лозунгами "пособничества в контрреволюции" изымались храмы и церковные ценности, в отношении духовенства применялись жесткие репрессии. Стоит отметить, что раскольников-обновленцев поддержала Константинопольская Патриархия", - заявили в лавре и добавили, что эта "Живая Церковь" не просуществовала и 30 лет, а каноническая Церковь непоколебимо стоит и по сей день".

"Риторика власти за 100 лет не поменялась: насельники Лавры остаются для них "пособниками контрреволюции". Используя подконтрольные средства массовой информации, действующая власть с каждым днем все больше и больше насаждает это мнение нашему украинскому народу", - говорится в обращении.

В тексте заявления подчеркивается, что нынешние власти взяли курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской Лавры и передача ее "новообразуемой церковной организации", следствием чего может стать уничтожение монашества на территории Западной Украины.

Накануне стало известно, что комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила перерегистрацию комплекса сооружений Почаевской лавры в Тернопольской области.

В УПЦ МП заявили, что отмена государственной регистрации не лишает мужской монастырь права на пользование сооружениями лавры.

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