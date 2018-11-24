Контрабандисты таранили границу на бусе

Бус протаранил забор, но его нашли.

В ночь на пятницу, 23 ноября, контрабандисты на микроавтобусе прорвали выезд с поста "Устилуг" (пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей в Волынской области) после того, как, пройдя границу по зеленому коридору, были остановлены сотрудниками СБУ. Об этом сообщает журналист Евгений Плинский в Facebook.

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Контрабандисты протаранили забор и скрылись во дворах, разгрузили часть буса и сбежали.

Примерно через час сотрудники СБУ нашли автомобиль во дворах окрестного села, но в нем были только памперсы, а часть буса - уже разгружена.

Второй такой же бус был задержан на пункте пропуска со стоматологическими расходниками и мебелью.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине сожгли контрабандных сигарет на полмиллиона.