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Контрабандисты таранили границу на бусе

Комментариев: 1
Бус протаранил забор, но его нашли.
Контрабанду перевозили на бусе
Контрабанду перевозили на бусе
facebook.com/EvgeniyPlinskiy/

В ночь на пятницу, 23 ноября, контрабандисты на микроавтобусе прорвали выезд с поста "Устилуг" (пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей в Волынской области) после того, как, пройдя границу по зеленому коридору, были остановлены сотрудниками СБУ. Об этом сообщает журналист Евгений Плинский в Facebook.

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Контрабандисты протаранили забор и скрылись во дворах, разгрузили часть буса и сбежали.

Примерно через час сотрудники СБУ нашли автомобиль во дворах окрестного села, но в нем были только памперсы, а часть буса - уже разгружена.

Второй такой же бус был задержан на пункте пропуска со стоматологическими расходниками и мебелью.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине сожгли контрабандных сигарет на полмиллиона.

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Теги: контрабанда, СБУ, граница, фото
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Комментариев (1)
tavrolet    24.11.2018, 13:47
Оценка:  0
tavrolet
че нормальная схема ввоза!
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