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Порошенко вручил президенту Латвии высшую госнаграду Украины

Комментариев: 2
Глава государства наградил Раймондаса Вейониса орденом Ярослава Мудрого І степени.
Президент Петр Порошенко в субботу, 24 ноября, вручил президенту Латвии Раймондсу Вейонису орден Ярослава Мудрого І степени.
 

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Церемония награждения состоялась в Мариинском дворце перед совместным брифингом глав государств.

"Имею большую честь вручить высшую государственную награду Украины орден Ярослава Мудрого І степени за огромный и весомый вклад господина Президента в развитие и укрепление партнерских, дружественных отношений между Украиной и Латвией", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что эта награда является символом благодарности украинского народа и признания личного вклада Вейониса в поддержку Украины.

Порошенко также сообщил, что Вейонис в рамках визита в Украину посетит Донбасс.

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"Господин президент во время визита посетит не только Киев, но будет иметь возможность - и спасибо за это желание – посетить Донбасс… Он будет прямо около линии столкновения, чтобы своими глазами посмотреть на события, которые там происходят", - сказал президент.

Как сообщалось, накануне Порошенко провел встречу с президентом Словакии Андреем Киской, который заверил, что Украину ждут в Евросоюзе.

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Теги: президент, Латвия, награды, орден, Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мыкола    24.11.2018, 15:20
Оценка:  0
Мыкола
А где ты видишь народ? Одни лохи вокруг, черпающие свои убеждения из зомбиящика !
GALE    24.11.2018, 14:37
Оценка:  0
GALE
А с какой стати петюня расписывается за народ?
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