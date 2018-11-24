Порошенко вручил президенту Латвии высшую госнаграду Украины
Читай также: Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендовЦеремония награждения состоялась в Мариинском дворце перед совместным брифингом глав государств.
"Имею большую честь вручить высшую государственную награду Украины орден Ярослава Мудрого І степени за огромный и весомый вклад господина Президента в развитие и укрепление партнерских, дружественных отношений между Украиной и Латвией", - отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что эта награда является символом благодарности украинского народа и признания личного вклада Вейониса в поддержку Украины.
Порошенко также сообщил, что Вейонис в рамках визита в Украину посетит Донбасс.
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"Господин президент во время визита посетит не только Киев, но будет иметь возможность - и спасибо за это желание – посетить Донбасс… Он будет прямо около линии столкновения, чтобы своими глазами посмотреть на события, которые там происходят", - сказал президент.
Как сообщалось, накануне Порошенко провел встречу с президентом Словакии Андреем Киской, который заверил, что Украину ждут в Евросоюзе.