Порошенко вручил президенту Латвии высшую госнаграду Украины

Президент Петр Порошенко в субботу, 24 ноября, вручил президенту Латвии Раймондсу Вейонису орден Ярослава Мудрого І степени.

"Имею большую честь вручить высшую государственную награду Украины орден Ярослава Мудрого І степени за огромный и весомый вклад господина Президента в развитие и укрепление партнерских, дружественных отношений между Украиной и Латвией", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что эта награда является символом благодарности украинского народа и признания личного вклада Вейониса в поддержку Украины.

Порошенко также сообщил, что Вейонис в рамках визита в Украину посетит Донбасс.

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"Господин президент во время визита посетит не только Киев, но будет иметь возможность - и спасибо за это желание – посетить Донбасс… Он будет прямо около линии столкновения, чтобы своими глазами посмотреть на события, которые там происходят", - сказал президент.

Как сообщалось, накануне Порошенко провел встречу с президентом Словакии Андреем Киской, который заверил, что Украину ждут в Евросоюзе.