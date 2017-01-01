СМИ назвали размер первого транша МВФ для Украины

Первый транш, по данным СМИ, составит 1,5 миллиарда долларов. Оставшаяся сумма будет разделена на два транша по 1,2 миллиарда.

Киев рассчитывает получить до конца года не менее $1,5 млрд от МВФ

Первый транш по новой программе с Международным валютным фондом составит 1,5 млрд долларов. Об этом в субботу, 24 ноября, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник, знакомый с результатами переговоров с МВФ.

"Первый транш составит $1,5 млрд, второй и третий транши - по $1,2 млрд", - сказал он.

По словам собеседника, общий объем привлеченных Украиной средств до конца 2018 года может превысить $2,5 млрд.

В то же время, в Нацбанке ранее сообщили, что объем первого транша МВФ может составить $1,5-1,9 млрд.

Ранее сообщалось, что совет директоров МВФ планирует рассмотреть вопрос о транше Украине сразу после принятия госбюджета на 2019 год и перерасчета тарифов на отопление.

Правительство рассчитывает получить первый транш уже в декабре.

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