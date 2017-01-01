СМИ назвали размер первого транша МВФ для Украины
Первый транш по новой программе с Международным валютным фондом составит 1,5 млрд долларов. Об этом в субботу, 24 ноября, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник, знакомый с результатами переговоров с МВФ.
"Первый транш составит $1,5 млрд, второй и третий транши - по $1,2 млрд", - сказал он.
По словам собеседника, общий объем привлеченных Украиной средств до конца 2018 года может превысить $2,5 млрд.
В то же время, в Нацбанке ранее сообщили, что объем первого транша МВФ может составить $1,5-1,9 млрд.
Ранее сообщалось, что совет директоров МВФ планирует рассмотреть вопрос о транше Украине сразу после принятия госбюджета на 2019 год и перерасчета тарифов на отопление.
Правительство рассчитывает получить первый транш уже в декабре.
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