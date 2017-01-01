Украина усилит охрану самого "контрабандного" участка границы

Ситуация на границе с Румынией обострилась и стала наиболее проблемной в плане контрабанды сигарет.

На Закарпатье и Буковину отправили дополнительные отряды пограничников dpsu.gov.ua

Госпогранслужба направляет дополнительные резервы на границу с Румынией в связи с активизацией контрабанды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 24 ноября.

В ГПСУ отмечают, что ситуация на границе с Румынией обострилась и стала наиболее проблемной в плане нелегального трафика табачных изделий.

"Из-за активизации нарушителей решением руководства Госпогранслужбы на Закарпатье и Буковину направлены дополнительные резервы ведомства. К усилению также привлечены подразделения мобильного отряда ДОЗОР, несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе также заявляют о беспрецедентном давлении и угрозах со стороны криминальных группировок в адрес пограничников.

"При угрозе жизни или здоровью военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 ноября в Волынской области автомобиль наехал на украинского пограничника. На следующий день пострадавший умер в больнице.

Контрабандиста, который сбил Вадима Березенского, задержали.

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