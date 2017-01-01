Пограничники получили модернизированные вертолеты Ми-8

Министр МВД Арсен Аваков вручил сертификаты на вертолеты во время визита в Харьковский пограничный отряд.

Харьковский и Одесский погранотряды получили модернизированные вертолеты Ми-8 для инспектирования границы. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 24 ноября.

Отмечается, что глава ведомства Арсен Аваков вручил сертификаты на вертолеты во время визита в Харьковский пограничный отряд Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

"Сегодня вручаем два сертификата на модернизированные вертолеты Ми-8, но это переходный вариант. Уже совсем скоро пограничная служба получит новое вооружение и новые вертолеты Airbus, которые будут базироваться в том числе в харьковском авиаотряде. Ваша профессиональная компетентность будет только лучше", – сказал Аваков.

Ранее Арсен Аваков обнародовал фотографии первых вертолетов Airubus Н225 Super Puma, которые производят во Франции для украинских силовиков.

Напомним, 14 июля Украина и Франция подписали контракт на поставку 55 вертолетов для силовых ведомств. Сумма сделки составит 555 млн евро. В эту сумму также входят обучение, техобслуживание и т.д.

Ожидается, что первые четыре вертолета от Airbus прибудут в Украину до конца 2018 года.

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