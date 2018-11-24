Признание Голодомора геноцидом растет – Порошенко

Украина рассчитывает на международную поддержку проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора, заявил глава государства.

Уже около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на международном форуме Украина помнит – мир признает, который проиcходит в Киеве в субботу, 24 ноября.

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"Уже около трех десятков государств на том или ином уровне дали надлежащую оценку этой человеческой трагедии. Только за последнее время приняты важные решения Сенатом США и Ассамблеей Португальской Республики", – цитирует Порошенко его пресс-служба.

Он отметил, что с каждым годом расширяется круг государств, которые признают Голодомор геноцидом украинского народа. По его словам, международные организации, такие как ООН, Европейский парламент, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы отдают должное памяти жертв Голодомора.

"Мы благодарны нашим иностранным партнерам, которые присоединились к восстановлению исторической правды. Однако сегодня мы еще на полпути, поэтому рассчитываем на широкую международную поддержку проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора, подготовленного Украиной", – выразил надежду украинский лидер.

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Порошенко призвал представителей стран-партнеров поддержать и присоединиться к соавторам декларации.

Напомним, в субботу, 24 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора в 1932-1933 годах. По данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи, потери населения в Украине из-за сверхсмертности во время Голодомора в 1930-х годах составляли 3,9 млн человек.

Отметим, на этой неделе два американских штата признали Голодомор геноцидом украинского народа – это Северная Каролина и Коннектикут. Всего в США 21 штат принял такое решение.

А в начале октября Сенат США единогласно принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.