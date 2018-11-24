Под Киевом зацепер обгорел от удара током
В пригороде Киева 14-летний подросток получил тяжелые ожоги в результате удара током на товарном вагоне поезда. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 24 ноября.
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Установлено, что на железнодорожную станцию Бровары парень пришел с двумя своими друзьями. Родителям он сказал, что пошел заниматься с репетитором.
В итоге пострадавший получил ожоги II-III степени 50% тела. Сейчас за жизнь подростка борются медики.
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В полиции решается вопрос о привлечении к административной ответственности его родителей за неисполнение их обязанностей по воспитанию ребенка.
Ранее в Киеве на одной из железнодорожных станций проводника ударило током в 36 тысяч вольт. У мужчины сгорела вся одежда и даже трусы, но он выжил.
Также сообщалось, что в метро Киева на красной ветке погиб экстремал-зацепер, ехавший на крыше поезда. Инцидент произошел на перегоне между станциями Дарница и Левобережная.