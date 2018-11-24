Под Киевом зацепер обгорел от удара током

Парень получил сильные ожоги – обгорело 50% тела. Он госпитализирован. За его жизнь борются медики.

В пригороде Киева 14-летний подросток получил тяжелые ожоги в результате удара током на товарном вагоне поезда. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 24 ноября.

Читай также: В киевском метро запустили необычный поезд

Установлено, что на железнодорожную станцию Бровары парень пришел с двумя своими друзьями. Родителям он сказал, что пошел заниматься с репетитором.

"В то время, когда друзья отошли по своим делам, парень из собственного любопытства вылез на товарные вагоны и получил поражение электротоком. От удара высоковольтной линии его отбросило на землю, и он начал гореть. На помощь подбежали его товарищи и пытались погасить пламя", – говорится в сообщении.

В итоге пострадавший получил ожоги II-III степени 50% тела. Сейчас за жизнь подростка борются медики.

Читай также: В Италии поезд въехал в торнадо, есть пострадавшие

В полиции решается вопрос о привлечении к административной ответственности его родителей за неисполнение их обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее в Киеве на одной из железнодорожных станций проводника ударило током в 36 тысяч вольт. У мужчины сгорела вся одежда и даже трусы, но он выжил.

Также сообщалось, что в метро Киева на красной ветке погиб экстремал-зацепер, ехавший на крыше поезда. Инцидент произошел на перегоне между станциями Дарница и Левобережная.