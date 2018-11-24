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Под Киевом зацепер обгорел от удара током

Комментариев: 3
Парень получил сильные ожоги – обгорело 50% тела. Он госпитализирован. За его жизнь борются медики.
Подростка отвезли в больницу
Подростка отвезли в больницу
Корреспондент.net

В пригороде Киева 14-летний подросток получил тяжелые ожоги в результате удара током на товарном вагоне поезда. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 24 ноября.

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Установлено, что на железнодорожную станцию Бровары парень пришел с двумя своими друзьями. Родителям он сказал, что пошел заниматься с репетитором.

"В то время, когда друзья отошли по своим делам, парень из собственного любопытства вылез на товарные вагоны и получил поражение электротоком. От удара высоковольтной линии его отбросило на землю, и он начал гореть. На помощь подбежали его товарищи и пытались погасить пламя", – говорится в сообщении.

В итоге пострадавший получил ожоги II-III степени 50% тела. Сейчас за жизнь подростка борются медики.

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В полиции решается вопрос о привлечении к административной ответственности его родителей за неисполнение их обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее в Киеве на одной из железнодорожных станций проводника ударило током в 36 тысяч вольт. У мужчины сгорела вся одежда и даже трусы, но он выжил.

Также сообщалось, что в метро Киева на красной ветке погиб экстремал-зацепер, ехавший на крыше поезда. Инцидент произошел на перегоне между станциями Дарница и Левобережная.

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Теги: Поезд, Киевская область, подросток, подростки, поезда, Бровары, удар током
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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GALE    24.11.2018, 17:04
Оценка:  0
GALE
Глупый дурак.
MNI1957    24.11.2018, 16:57
Оценка:  +1
MNI1957
физику не учил,уроки прогуливал,там и оказался раб айфона
BROKER666    24.11.2018, 16:49
Оценка:  +1
BROKER666
епанутым нет покоя...
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