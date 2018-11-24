Рабинович и Бойко стремительно взлетели в рейтинге после объединения, – опрос

После того как Вадим Рабинович и Юрий Бойко объявили о создании «Оппозиционной платформы – За життя» их рейтинги стремительно взлетели. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром «София» 18–22 ноября.

Согласно результатам, Тимошенко набирает 16,2% голосов (среди тех, кто будет голосовать), Бойко, как единый кандидат от «Оппозиционной платформы – За життя» – 14,1%.

Остальные кандидаты значительно отстают от двух лидеров. Президент Петр Порошенко набирает 8,2%, шоумен Владимир Зеленский – 7,9%, лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко – 7,2%. Пятипроцентный рубеж также преодолевают музыкант Святослав Вакарчук (5,8% голосов) и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5,4%). Остальные претенденты не набрали и 3%.

Также был проведен опрос относительно того, за кого украинцы проголосовали бы на парламентских выборах. Лидерами с большим отрывом являются «Батькивщина» – 15,1% респондентов (среди тех, кто будет голосовать) и «Оппозиционная платформа – За життя» (объединение Оппозиционного блока и партии «За життя») – 14,4%.

Также 5%-й барьер преодолевают БПП «Солидарность» – 7,1%, «Слуга народа» – 6,9%, «Гражданская позиция» – 5,6%, Радикальная партия Олега Ляшко – 5,2%.

Шансы попасть в парламент сохраняет «Самопомич» – 4,1%. Остальные партии имеют рейтинг менее 3%.

Опрос проводился Центром социальных исследований «София» во всех областях Украины (на подконтрольных территориях) за исключением АР Крым. Было опрошено 1024 респондента. Статистическая погрешность – не более 3%.