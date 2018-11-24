СБУ задержала "главу сельсовета" из "ДНР"

Силовики задержали женщину на контролируемой украинскими властями территории региона, куда она приехала по своим делам.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали так называемого "главу сельсовета" одного из населенных пунктов временно оккупированной территории Новоазовского района Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 24 ноября.

Оперативники установили, что местная жительница с ноября 2010 года занимала должность сельского головы одного из поселков Донецкой области. Однако в 2014 году женщина присоединилась к сепаратистам "ДНР". Выполняя их указания, женщина осуществляла незаконное руководство временно оккупированной территорией в пределах соответствующего населенного пункта.

Правоохранители задержали ее на контролируемой украинскими властями территории региона, куда она приехала по своим делам.

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления по статье о создании террористической группы или террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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