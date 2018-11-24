СБУ задержала "главу сельсовета" из "ДНР"
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали так называемого "главу сельсовета" одного из населенных пунктов временно оккупированной территории Новоазовского района Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 24 ноября.
Оперативники установили, что местная жительница с ноября 2010 года занимала должность сельского головы одного из поселков Донецкой области. Однако в 2014 году женщина присоединилась к сепаратистам "ДНР". Выполняя их указания, женщина осуществляла незаконное руководство временно оккупированной территорией в пределах соответствующего населенного пункта.
Правоохранители задержали ее на контролируемой украинскими властями территории региона, куда она приехала по своим делам.
Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления по статье о создании террористической группы или террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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