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СБУ задержала "главу сельсовета" из "ДНР"

Комментариев: 2
Силовики задержали женщину на контролируемой украинскими властями территории региона, куда она приехала по своим делам.
СБУ регулярно задерживает предателей и коллаборантов
СБУ регулярно задерживает предателей и коллаборантов
Пресс-служба СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали так называемого "главу сельсовета" одного из населенных пунктов временно оккупированной территории Новоазовского района Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 24 ноября.

Оперативники установили, что местная жительница с ноября 2010 года занимала должность сельского головы одного из поселков Донецкой области. Однако в 2014 году женщина присоединилась к сепаратистам "ДНР". Выполняя их указания, женщина осуществляла незаконное руководство временно оккупированной территорией в пределах соответствующего населенного пункта.

Правоохранители задержали ее на контролируемой украинскими властями территории региона, куда она приехала по своим делам.

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления по статье о создании террористической группы или террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Ранее на Донбассе задержали старшеклассника за помощь сепаратистам. Вооруженный автоматом несовершеннолетний нес службу на блокпосту, и патрулировал улицы города Часов Яр.

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Теги: СБУ, задержание, сепаратисты, ДНР, ДНР новости сегодня, ДНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Адекваты    24.11.2018, 17:41
Оценка:  -3
Адекваты
Как глава громады взяла на себя ответственность за помощь своим гражданам села.В чём вред и политика?
GALE    24.11.2018, 17:36
Оценка:  -3
GALE
Идиотизм. А кто должен руководить сельсоветами? И при чём здесь терроризм?
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