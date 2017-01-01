В Одессе пенсионерка погибла под колесами трамвая
В Одессе на Старосенной площади произошло смертельное ДТП у участием трамвая. Об этом сообщает пресс-служба КП Одегорэлектротранс в субботу, 24 ноября.
Отмечается, что пожилая женщина переходила площадь и попала под заднюю левую тележку вагона трамвайного маршрута №13.
Вследствие полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия, – говорится в сообщении.
По информации Думской, на месте ДТП работают правоохранители. В силу того, что по Старосенной площади проходят сразу несколько путей, задержек движения трамваев нет, маршруты функционируют в обычном режиме.
На этой неделе в Запорожье трамвай протаранил маршрутку. Пострадали не менее пяти человек. Очевидцы ДТП утверждали, что у трамвая отказали тормоза.
Ранее в Харькове мужчина бросился под трамвай. Он получил серьезные травмы ног, но выжил.
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