В Одессе пенсионерка погибла под колесами трамвая

Пожилая женщина переходила Старосенную площадь и попала под заднюю левую тележку вагона трамвайного маршрута №13.

В Одессе регулярно происходят инциденты с трамваями Думская

В Одессе на Старосенной площади произошло смертельное ДТП у участием трамвая. Об этом сообщает пресс-служба КП Одегорэлектротранс в субботу, 24 ноября.

Отмечается, что пожилая женщина переходила площадь и попала под заднюю левую тележку вагона трамвайного маршрута №13.

Вследствие полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия, – говорится в сообщении.

По информации Думской, на месте ДТП работают правоохранители. В силу того, что по Старосенной площади проходят сразу несколько путей, задержек движения трамваев нет, маршруты функционируют в обычном режиме.

На этой неделе в Запорожье трамвай протаранил маршрутку. Пострадали не менее пяти человек. Очевидцы ДТП утверждали, что у трамвая отказали тормоза.

Ранее в Харькове мужчина бросился под трамвай. Он получил серьезные травмы ног, но выжил.

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