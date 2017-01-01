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День в зоне ООС: четыре обстрела, потерь нет

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Обороняющиеся подразделения ВСУ открывали ответный огонь для подавления активности противника.
Ситуация в районе проведения ООС под контролем украинских военных
Ситуация в районе проведения ООС под контролем украинских военных
Пресс-служба Минобороны Украины

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ. Применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Ни один военный не пострадал.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в субботу, 24 ноября.

В районе Новолуганского и Лебединского украинских военных обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи Крымского, противник применил минометы калибра 82-мм, запрещенные Минскими соглашениями.

Также сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов возле хутора Вильный.

Обороняющиеся подразделения ВСУ открывали ответный огонь для подавления активности противника.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", – заверили в штабе.

Напомним, за сутки 23 ноября на Донбассе зафиксировали 11 вражеских обстрелов. Тогда были ранены два бойца ВСУ.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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