Аваков оценил готовность проекта Стена

Из-за недофинансирования проекта Стена, его реализацию продлили до 2021 года. Пограничники ждут дополнительных средств.

На украинско-российской границе выполнили почти 47% работ по инженерно-техническому обустройству врамках проекта Стена.

Об этом во время проверки харьковского участка границы сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД в субботу, 24 ноября.

"Мы сегодня на одном из опорных пунктов, которые оборудованы вдоль границы. Таких опорных пунктов – 40. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высок. И функционал вдоль границы – не только ограда с проволокой, здесь самое главное – интеллектуальная компонента и реагирование. Общий участок совместной с Россией границы составляет 2,3 тысяч километров, оборудовано почти 47%", – отметил Аваков.

По его словам, после завершения строительства Стены на Харьковщине работы продлятся в Сумской и Луганской областях, где уже выполнено 20% работ.

В свою очередь глава Госпогранслужбы Петр Цигикал подчеркнул, что на харьковском участке осталось оборудовать менее 20 километров границы, дооборудовать заграждением типа Егоза, а также развернуть пять комплексов видеоконтроля и сигнализации.

Цигикал добавил, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, из-за чего его реализацию продлили до 2021 года. Глава ГПСУ отметил, что в госбюджете на 2019 заложено 400 млн гривен, но в ведомстве ожидают дополнительного финансирования.

Ориентировочная общая стоимость инженерно-технического обустройства 1 км границы – около 2,5 млн грн/км, что включает противотранспортные рвы, сетчатое ограждение по металлическим столбам, заграждение типа Егоза, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу.

"Дополнительно на отдельных направлениях отдельные объекты (сооружения, комплексы) и фортификационное оборудование комплексы видеоконтроля и сигнализации – около 10 млн грн, оборудование передвижных боевых модулей – около 15 млн грн; опорный пункт на 60 и 120 человек – ориентировочно от 11 до 12 млн грн", – сообщил Цигикал.

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Напомним, проект Стена на границе с Россией в 2014 году предложил премьер-министр Арсений Яценюк. В июне того же года Кабмин одобрил проект, стоимость которого составила около 150 млн долларов.

В июле 2017 года стало известно, что ГПУ расследует большую растрату при строительстве Стены. В хищении государственных денег подозревают восемь человек.

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