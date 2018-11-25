Итоги 24 ноября: Трещина в дружбе и протесты в Париже

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Киевляне перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления и горячей воды

Жители столичной Куреневки перекрыли дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления и горячей воды. По словам протестующих, они просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопление и горячее водоснабжение в них отсутствует.

На арке Дружбы народов в Киеве появилась “трещина“

В Киеве активисты и правозащитники символически “раскололи“ арку Дружбы народов, чтобы привлечь внимание к судьбе украинцев, которые находятся в заключении в России. Они напомнили, что требование, с которым начинал голодовку режиссер Олег Сенцов, остается невыполненным.

Полиция Парижа применила газ и водометы против протестующих

В Париже полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки против участников демонстрации на Елисейских полях, которые приблизились к закрытой для протестов зоне на площади Согласия. Напомним, акции протеста в Париже связаны с ростом цен на бензин и увеличением налогов.

“Евробляхеры“ отказались от масштабных акций протестов

Движение владельцев автомобилей на европейских номерах сведет к минимуму акции протеста, чтобы не мешать передвижению граждан. Об этом заявил глава движения АвтоЕвроСила Олег Ярошевич. Он также заявил о частичной победе “евробляхеров“ в связи с подписанием закона о льготной растаможке.

Украина отметила День памяти жертв Голодомора

В Украине отметили День памяти жертв Голодомора в 1932-1933 годах. По данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи, потери населения в Украине из-за сверхсмертности во время Голодомора в 1930-х годах составляли 3,9 млн человек.

Президент Петр Порошенко заявил, что уже около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. По его словам, Украина рассчитывает на международную поддержку проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора.

Строительство “Стены“ на границе с РФ продлили до 2021 года

На украинско-российской границе выполнили почти 47% работ по инженерно-техническому обустройству в рамках проекта Стена. После завершения строительства Стены на Харьковщине работы продлятся в Сумской и Луганской областях, где уже выполнено 20% работ.

В 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, из-за чего его реализацию продлили до 2021 года. В госбюджете на 2019 заложено 400 млн гривен, но пограничники ожидают дополнительного финансирования.