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Российский корабль протаранил украинский буксир в Азовском море - ВМС

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В Азовском море, во время перехода в порт Мариуполя, был протаранен украинский рейдовый буксир.
Это не первый конфликтный случай в Азовском море
Это не первый конфликтный случай в Азовском море
navy.mil.gov.ua

Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей Военно-морских сил ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря.

 Об этом сообщает командование ВМС ВС Украины.

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Два украинских малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О нем было заранее проинформировано российскую сторону.

Несмотря на это, катера типа Соболь, пскр Дон, катера типа Мангуст, мпк Суздалец российских пограничников “совершили откровенно агрессивные действия“.

“Пограничный корабль Дон совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот“, - говорится в сообщении.

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В командовании ВМС ВС Украины пообещали передать доказательства агрессивных действий со стороны пограничников РФ против украинских военных кораблей компетентным международным органам.

Как передает Интерфакс, в так называемом крымском “погрануправлении ФСБ“ заявили, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива.

Напомним, в октябре украинские пограничники поспорили с береговой охраной пограничной службы ФСБ РФ из-за самоподъемной буровой установки Петр Годованец.

Ранее, 25 сентября российский пограничный катер типа Мангуст провоцировал и шел на большой скорости на сближение с украинскими кораблями, которые двигались на новую базу флота в Азовском море.

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Теги: ВМС ВСУ, Азовское море, катера, буксиры, корабль РФ, таран
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Комментариев (5)
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Rangol    25.11.2018, 11:27
Оценка:  0
Rangol
Нарушение границы то же самое нападение на страну, в следующий раз арестуют, а потом потопят
indiger    25.11.2018, 11:25
Оценка:  0
indiger
Три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива, сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.
indiger    25.11.2018, 11:25
Оценка:  0
indiger
Суда зашли в закрытую акваторию около 7:00 утра. Корабли нарушили две статьи Конвенции ООН по морскому праву, согласно которым прибрежное государство отвечает за безопасность в морском пространстве.
indiger    25.11.2018, 11:26
Оценка:  +1
indiger
Киев не подавал заявок на проход кораблей в Керченском проливе, суда не включены в график прохода. Корабли опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей.
indiger    25.11.2018, 11:26
Оценка:  +1
indiger
ФСБ отмечает, что провокация Украины продолжается уже пятый час. Погранслужба делает все возможное, чтобы пресечь незаконные действия кораблей.
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