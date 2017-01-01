Сегодня в Карпатах начнется сильный снегопад

Из-за активного циклона в горах на западе Украины ожидаются сильные осадки. В ближайшие дни высота снежного покрова может достигнуть 30 см.

В воскресенье, 25 ноября, в Карпатах начнутся сильные снегопады. Ожидается выпадение около 30 см снега, сообщает Gismeteo.

По данным метеорологов,в воскресенье, 25 ноября, в Карпатах ожидается дождь с переходом вечером с мокрый снег.

А 26-27 ноября на регион обрушится сильный снегопад.

Ожидается, что высота снежного покрова может составить 10-20 см, а на высокогорье и все 30 см.

Напомним, на выходные в Украине прогнозировались морозы и снег с дождем.

Ранее сообщалось, что зима в Украине в этом году будет теплой.

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