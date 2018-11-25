Атакованные корабли продолжают движение - ВМС

Украинский рейдовый буксир и два артиллерийские катеры, несмотря на столкновения с российскими кораблями, продолжают идти в Мариуполь.

Группа кораблей ВМС ВС Украины в воскресенье, 25 ноября, продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие российских пограничных кораблей. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины на странице в Facebook.

"Свобода судоходства гарантирована международным законодательством. Придерживаясь норм международного морского права малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины Бердянск и Никополь, рейдовый буксир Яны Капу продолжают выполнение поставленных задач в море", - отмечается в сообщении.

Как известно, 25 ноября пограничные корабли РФ в Азовском море, протаранили украинский рейдовый буксир Яны Капу, который в сопровождении двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров совершал плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В ВМС ВС Украины сообщили, что у буксира в результате атаки были повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

В свою очередь, в так называемом крымском "погрануправлении ФСБ" заявили, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива.

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