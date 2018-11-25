Украинским кораблям хотят помешать пройти в Азовское море.

РФ закрыла Керченский пролив после того, как утром, 25 ноября, российский корабль совершил таран рейдового буксира Вооруженных Сил Украины. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что украинские корабли не подчиняются, потому российская сторона ожидает “провокаций“.

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По его словам, опасения провокаций связаны с тем, что политические заявления уже появились в ряде СМИ. Кроме того, корабли отключили все средства обнаружения, уточнил собеседник.

“Их не видно, в центр контролирования движения судов информацию они не предоставляют“, - отметил источник.

Как известно, 25 ноября пограничные корабли РФ протаранили украинский рейдовый буксир Яны Капу, который в сопровождении двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров совершал плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

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В ВМС ВС Украины сообщили, что у буксира в результате атаки были повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

В свою очередь, в так называемом крымском “погрануправлении ФСБ“ заявили, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива.

Руководство украинского флота сообщило, что группа кораблей ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие российских пограничных кораблей.