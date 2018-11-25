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РФ закрыла Керченский пролив

Комментариев: 13
Украинским кораблям хотят помешать пройти в Азовское море.
Украинские корабли продолжают движение
Украинские корабли продолжают движение
russian.rt.com

РФ закрыла Керченский пролив после того, как утром, 25 ноября, российский корабль совершил таран рейдового буксира Вооруженных Сил Украины. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что украинские корабли не подчиняются, потому российская сторона ожидает “провокаций“.

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По его словам, опасения провокаций связаны с тем, что политические заявления уже появились в ряде СМИ. Кроме того, корабли отключили все средства обнаружения, уточнил собеседник.

“Их не видно, в центр контролирования движения судов информацию они не предоставляют“, - отметил источник.

Как известно, 25 ноября пограничные корабли РФ протаранили украинский рейдовый буксир Яны Капу, который в сопровождении двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров совершал плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. 

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В ВМС ВС Украины сообщили, что у буксира в результате атаки были повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот. 

В свою очередь, в так называемом крымском “погрануправлении ФСБ“ заявили, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива.

Руководство украинского флота сообщило, что группа кораблей ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие российских пограничных кораблей. 

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Теги: Керченский пролив, Россия, буксир, провокация, ВМС ВСУ
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Комментариев (13)
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Strv-003-3    25.11.2018, 14:24
Оценка:  0
Strv-003-3
русские отгрызли хвост буксиру , что свидомые молчат ?
Зорян_и_Шкиряк    25.11.2018, 13:54
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
А кто такая Яна Капу? Как вышло, что это её буксир?
Strv-003-3    25.11.2018, 14:25
Оценка:  +1
Strv-003-3
в википедии не нашел, наверно 17 жена румынского жупана.
ВосставшийИзБана    25.11.2018, 13:40
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Смотрю новости с Дальнего Востока РФ про то, как китайцы наезжают на местных и не могу понять: почему так Путин не защищает своих граждан?
Зорян_и_Шкиряк    25.11.2018, 13:55
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
А граждане РФ для него - корм. И он готов по-братски им поделиться!
виджай    25.11.2018, 13:39
Оценка:  +3
виджай
для Педерации нужна война...вот кремлёвские гниды,и провоцируют Украину...
ВосставшийИзБана    25.11.2018, 13:43
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ну правильно. Их гнобят китайцы, поэтому воевать они хотят с Украиной. Пока они тут ерундой занимаются, Китай на 3 января готовит масштабное наступление.
Зорян_и_Шкиряк    25.11.2018, 13:55
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Записал! ))))
ВосставшийИзБана    25.11.2018, 13:59
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Но я не написал какого года.
ВосставшийИзБана    25.11.2018, 13:37
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Ибо нутым нет покоя. То одно им, то другое.
Hutinpuy    25.11.2018, 13:35
Оценка:  +7
Hutinpuy
А как же соглашение о совместном использовании морского пространства? Вот так договариваться с дебилороссами...
Колишній-східняк    25.11.2018, 13:28
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Вот так может начаться полномасштабная война. А Рафик ни в чем не виноват, конечно же.
Strv-003-3    25.11.2018, 14:17
Оценка:  +2
Strv-003-3
Полномасштабная война может быть только со страной равной по силе , в данном случае это будет называться 3-хдневный конфликт
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