МИД ответит на столкновение в Азовском море

В украинском внешнеполитическом ведомстве пообещали безотлагательно информировать партнеров о действиях России в Азовском море.

Министерство иностранных дел Украины в воскресенье, 25 ноября, заявило, что осуществит все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования в ответ на инцидент в Азовском море, в ходе которого российский корабль протаранил украинский буксир.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ведомства.

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“Провокационные действия со стороны России в Черном и Азовском море перешли черту и стали агрессивными. Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу по отношению к кораблям ВМС ВС Украины. Мы расцениваем такие действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. МИД Украины предпримет все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования“, - отмечается в нем.

Также в МИД пообещали безотлагательно информировать партнеров о действиях России в Азовском море.

“Они несут в себе угрозу безопасности всем государствам Черноморского региона, а следовательно требуют четкой реакции международного сообщества“, - резюмируется в заявлении.

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Ранее Командование ВМС ВС Украины сообщило, что российский корабль протаранил украинский рейдовый буксир Яны Капу, который в сопровождении артиллерийских катеров совершал плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В ведомстве отметили, что о нем было заранее проинформировано российскую сторону.

В свою очередь в РФ заявили, что украинские корабли нарушили границы. После столкновения Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов.