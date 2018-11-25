Столкновение в Азовском море: российский катер поврежден, замечены ударные вертолеты РФ

Зафиксированы два ударных вертолета ВС РФ Ка-52, которые направляются в сторону группы украинских кораблей.

Читай также: Киев готовит резолюцию ООН по Азовскому морю

Во время столкновения кораблей в Азовском море у Керченского пролива, кроме украинского буксира был поврежден пограничный катер ФСБ РФ. Об этом сообщил бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передает 112 Украина.

“По информации, которая у меня есть, во время столкновений получил повреждения и один из пограничных катеров береговой охраны Федеральной службы безопасности. Это пограничный сторожевой катер Аметист, и сейчас ему оказывается помощь как аварийному кораблю“, - отметил Гайдук.

Читай также: Атака на украинский буксир: появились фото

В ВМС Украины подтвердили перекрытие Керченского пролива Россией и сообщили о переброске в район инцидента ударных вертолетов ВС РФ.

“Зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские корабли уже третий час ждут прохода через Керченский пролив.

Командование со ссылкой на данные Керчьтрафикконтроля сообщает, что россияне посадила на мель танкер перед Керченским мостом со стороны Азовского моря. Движение через пролив закрыто в обе стороны. Отмечается, что данная информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства.

Читай также: Пограничники РФ конфисковали катер украинских рыбаков в Азовском море

В ВМС опровергли заявление российской стороны о том, что украинская сторона не предупредила о намерении пройти через Керченский пролив.

Кроме того, в командовании ВМС опровергли заявление представителей РФ о том, что украинская сторона не предупредила о намерении пройти через Керченский пролив. Запрос экипажа катера Бердянск, отправленный в 03.58 25 ноября береговым постам пограничников ФСБ РФ, морским портам Керчь и Кавказ, остался без ответа.

Пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей в опасной близости, добавили в ВМС.

Ранее, Министерство иностранных дел Украины заявило, что осуществит все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования в ответ на инцидент в Азовском море