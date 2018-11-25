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Столкновение в Азовском море: российский катер поврежден, замечены ударные вертолеты РФ

Комментариев: 7
Зафиксированы два ударных вертолета ВС РФ Ка-52, которые направляются в сторону группы украинских кораблей.
Корабли ВМС Украины не могут пройти пролив из-за блокировки
Корабли ВМС Украины не могут пройти пролив из-за блокировки
navy.mil.gov.ua

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Во время столкновения кораблей в Азовском море у Керченского пролива, кроме украинского буксира был поврежден пограничный катер ФСБ РФ. Об этом сообщил бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передает 112 Украина.

“По информации, которая у меня есть, во время столкновений получил повреждения и один из пограничных катеров береговой охраны Федеральной службы безопасности. Это пограничный сторожевой катер Аметист, и сейчас ему оказывается помощь как аварийному кораблю“, - отметил Гайдук.

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В ВМС Украины подтвердили перекрытие Керченского пролива Россией и сообщили о переброске в район инцидента ударных вертолетов ВС РФ.

“Зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские корабли уже третий час ждут прохода через Керченский пролив.

Командование со ссылкой на данные Керчьтрафикконтроля сообщает, что россияне посадила на мель танкер перед Керченским мостом со стороны Азовского моря. Движение через пролив закрыто в обе стороны. Отмечается, что данная информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства.

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В ВМС опровергли заявление российской стороны о том, что украинская сторона не предупредила о намерении пройти через Керченский пролив.

Кроме того, в командовании ВМС опровергли заявление представителей РФ о том, что украинская сторона не предупредила о намерении пройти через Керченский пролив. Запрос экипажа катера Бердянск, отправленный в 03.58 25 ноября береговым постам пограничников ФСБ РФ, морским портам Керчь и Кавказ, остался без ответа.

Пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей в опасной близости, добавили в ВМС.

Ранее, Министерство иностранных дел Украины заявило, что осуществит все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования в ответ на инцидент в Азовском море

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Теги: Азовское море, Керченский пролив, столкновение, ВМС ВСУ, корабли РФ, вертолеты
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Комментариев (8)
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Негорро    25.11.2018, 15:55
Оценка:  0
Негорро
Ударные вертолёты аХрессора нас не напугают!Пиримогу нэ спыныты!Именно поэтому наш Верховный Говнокомандующий Пэрдо Алекхyeвич Пuдорошенко обязан ввести в этот регион наш наномегасуперфрегат"Гейтман Сагейдачный"!!!
виджай    25.11.2018, 15:32
Оценка:  +1
виджай
выборы на носу...
ВосставшийИзБана    25.11.2018, 15:35
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Да только ж недавно прошли.
СветБобра    25.11.2018, 15:41
Оценка:  -4
СветБобра
Причому тут вибори? Збанкрутілому режиму на кремлі тре якось відвернути увагу від подорожчання комунали, бензину, продуктів, від збільшення пенсійного віку на россіі, від розворовування пенсійного фонду, від підвищення пдв на ліки та інше.
Люблю_Украину    25.11.2018, 15:56
Оценка:  -1
Люблю_Украину
такое впечатление что в Украине что-то по-другому? Так вот, "на росии" бензин 15-18 гривен, и отопление 4 комнатной квартиры около 1000 гривен а не 4000-5000, так уважаемый бот, кто и от чего отвлекает народ и в какой стране? Факты вещь упрямая)
Люблю_Украину    25.11.2018, 15:24
Оценка:  0
Люблю_Украину
Интересно от чего такого планируется отвлечь население? От новых платежек? Или пан Президент решил военное положение примерить? Или Штаты не могут найти повод для санкций? Прямо как телесериал, ждем новых серий с нетерпением)
Оксана    25.11.2018, 15:34
Оценка:  +1
Оксана
...или продолжать ждать таких идиотских коментов...
Люблю_Украину    25.11.2018, 15:54
Оценка:  +1
Люблю_Украину
Петро, перелогиньтесь)
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