Варфоломей просит Румынскую церковь поддержать автокефалию УПЦ

Вселенский патриарх подчеркнул, что этот шаг направлен на разрешение канонических расколов в православном мире.

Вселенский Патриарх Варфоломей обратился к иерархам Румынской православной церкви с призывом способствовать становлению Единой Украинской православной церкви. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщает УНН.

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“В эти дни по настоятельной просьбе церковных органов в Украине, которые на протяжении многих лет пытаются, получить церковное тело... в связи с этим, принято синодальное решение даровать Киеву - древней церковной области Константинополя - Автокефалию... Я уверен, что румынская православная церковь будет участвовать в сохранении единства и праведности церкви“, - сказано в послании Вселенского Патриарха.

В обращении патриарха Варфоломея также сказано, что этот шаг направлен на разрешение канонических расколов в православном мире.

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Вселенский патриарх также напомнил, что существует 14 автокефальных православных церквей, девять из которых получили автокефалию Православной Церкви, а некоторые и Патриаршее достоинство.

Восемь из них, “в том числе Румынской Православной Церкви, часть самого тела Матери-Церкви Константинопольской“.

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Ранее Финляндская церковь поддержала Томос для Украины. Предстоятель Финляндской православной церкви отметил, что “украинцы имеют право создать собственную церковь.

В то же время в Армянской апостольской церкви высказались против предоставления Томоса Украине.