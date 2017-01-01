В Одессе женщина инсценировала "похищение" собственного ребенка

Свои действия женщина объяснила тем, что не имела денег на лечение "неизлечимо больной" дочери.

В Одессе 22-летняя женщина в воскресенье, 25 ноября инсценировала похищение собственной семимесячной дочери. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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О “похищении“ ребенка в полицию сообщила сама мать. Женщина рассказала, что возле железнодорожного вокзала она якобы отвлеклась на старшего ребенка, а когда вернулась, коляски с ребенком уже не было.

Правоохранители принялись разыскивать младенца. Пока они осматривали территорию возле вокзала, опрашивали прохожих и просматривали видео с камер наблюдения, в полицию поступила другая информация - часом ранее в больницу подбросили семимесячную девочку.

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Проанализировав собранную информацию об обоих случаях, правоохранители пришли к выводу, что женщина, которая обратилась в полицию с заявлением о похищении ребенка и та, что оставила младенца у больницы - одна и та же личность. Позже она сама во всем призналась.

“Как выяснилось, около месяца назад 22-летняя жительница г. Изюм, что в Харьковской область, с двумя малолетними детьми в возрасте 2,8 лет и 6 месяцев приехала к родственникам в Одессу якобы для прохождения медицинского обследования. По словам горе-матери, ее младшая дочь “неизлечимо больна“, поэтому, не имея денег на лечение, она и решила оставить ее возле медицинского учреждения.

Сама же женщина через час собиралась вернуться домой и уже даже купила билет на поезд. Чтобы как-то оправдаться перед родней, женщина решила обеспечить себе алиби историей с “похищением“, - отметили в полиции.

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В отношении матери составлены два административных протокола.

Ребенка обследовали врачи - предварительно, сообщенный матерью диагноз не подтверждается. Девочка будет находиться в больнице, пока ее судьбу не решат специалисты службы по делам детей Харьковской ОГА.

Напомним, 15 ноября взяли под домашний арест несовершеннолетнюю девушку, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка.