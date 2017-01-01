"Евробляхеры" блокируют пункты пропуска на западной границе
Протестующие блокируют пункты пропуска в Волынской и Львовской областях.
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, в воскресенье, 25 ноября перекрыли три пункта пропуска во Львовской области и два в Волынской, сообщил начальник Львовской таможни ГФС Левко Прокипчук.
Подъездную дорогу к пункту пропуска "Рава-Русская" в 12:00 заблокировало около 50 граждан.
По словам чиновника, люди постоянно ходят в пешем порядке по "зебре", полиция присутствует.
В 12:30 начали блокировать пункт пропуска "Краковец". Позже также заблокировали пункт пропуска "Грушев".
Прокипчук сообщил, что в первую ночь действия новых законов №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами, в Польшу было возвращено 138 автомобилей.
На Волыни заблокированы пункты пропуска "Ягодин" и "Устилуг", пишет издание "Буг".
"25-го ноября на пункте пропуска Ягодин - Дорогуск заблокировано движение транспорта, сформировались длинные очереди из автомобилей с обеих сторон", - отмечает издание.
На пункте пропуска "Устилуг" 24 ноября произошел транспортный коллапс, мост через реку Буг заблокирован с украинской стороны.
"25 ноября на пункте пропуска "Устилуг" ситуация остается напряженной", - пишет издание.
Напомним, что 8 ноября Верховная Рада приняла два закона, которые должны поставить точку в вопросе так называемых евроблях — авто с еврономерами и европейской регистрацией.
Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.
Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.
Собственникам "евроблях" новые законы не нравятся, они против них протестуют.
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