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В Керченском проливе образовалась "пробка"

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Россия заблокировала движение через Керченский пролив с помощью севшего на мель судна, из-за этого образовалась настоящая "пробка".
Проход заблокирован танкером
Проход заблокирован танкером
kerchinfo.com

В Керченском проливе образовалась "пробка" из суден, в связи с перекрытием прохода под Керченским мостом, сообщает международный ресурс Marinetraffic.com.

Портал опубликовал схему, что сейчас происходит в зоне Керченского моста.

Напомним, что утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позднее, в ВМС Украины подтвердили перекрытие Керченского пролива Россией и сообщили о переброске в район инцидента ударных вертолетов ВС РФ.

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Теги: Украина-Россия, Керченский пролив, ВМС Украины, ВМС, Керчь, Керченский мост
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    25.11.2018, 17:10
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Подрывать придётся...
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