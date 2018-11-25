В Керченском проливе образовалась "пробка" из суден, в связи с перекрытием прохода под Керченским мостом, сообщает международный ресурс Marinetraffic.com.

Портал опубликовал схему, что сейчас происходит в зоне Керченского моста.

Напомним, что утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позднее, в ВМС Украины подтвердили перекрытие Керченского пролива Россией и сообщили о переброске в район инцидента ударных вертолетов ВС РФ.