РФ направила к Керченскому проливу самолеты - СМИ
В связи с движением трех украинских кораблей к Керченскому проливу на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов, сообщил Интерфаксу осведомленный источник в аннексированном Крыму.
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“Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове“, - сказал собеседник агентства.
Российский телеканал НТВ в своем репортаже подтверждает, что “над Крымским мостом барражировала пара штурмовиков Су-25“. Телеканал продемонстрировал кадры пролета российских самолетов.
Ранее в ВМС Украины сообщили, что Россия привлекла ударные вертолеты Вооруженных Сил к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины.
По последней информации, украинские корабли ждали прохода Керченским проливом.
Conflict in Azov Sea: At this time over Kerch bridgehttps://t.co/oKuN6xipVi pic.twitter.com/IuRieEAUEI— Defence blog (@Defence_blog) 25 ноября 2018 г.
Conflict in Azov Sea: Russian Ka-52s flight over Ukrainian Navy vesselshttps://t.co/oKuN6xipVi pic.twitter.com/4lGouTYPwE— Defence blog (@Defence_blog) 25 ноября 2018 г.
Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российский пограничный корабль “Дон“ совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
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В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.
В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в “опасных маневрах“ во время захода в “закрытую акваторию территориального моря РФ“.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях “перешли черту и стали уже агрессивными“.