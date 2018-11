РФ направила к Керченскому проливу самолеты - СМИ

В связи с движением трех украинских кораблей к Керченскому проливу на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов, сообщил Интерфаксу осведомленный источник в аннексированном Крыму.

“Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове“, - сказал собеседник агентства.

Российский телеканал НТВ в своем репортаже подтверждает, что “над Крымским мостом барражировала пара штурмовиков Су-25“. Телеканал продемонстрировал кадры пролета российских самолетов.

Ранее в ВМС Украины сообщили, что Россия привлекла ударные вертолеты Вооруженных Сил к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины.

По последней информации, украинские корабли ждали прохода Керченским проливом.

