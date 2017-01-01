РФ направила к Керченскому проливу самолеты - СМИ

Российский телеканал НТВ в своем репортаже сообщает, что "над Крымским мостом барражировала пара штурмовиков Су-25".

В связи с движением трех украинских кораблей к Керченскому проливу на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов, сообщил Интерфаксу осведомленный источник в аннексированном Крыму.

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“Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове“, - сказал собеседник агентства.

Российский телеканал НТВ в своем репортаже подтверждает, что “над Крымским мостом барражировала пара штурмовиков Су-25“. Телеканал продемонстрировал кадры пролета российских самолетов.

Ранее в ВМС Украины сообщили, что Россия привлекла ударные вертолеты Вооруженных Сил к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины.

По последней информации, украинские корабли ждали прохода Керченским проливом.

Conflict in Azov Sea: At this time over Kerch bridgehttps://t.co/oKuN6xipVi pic.twitter.com/IuRieEAUEI — Defence blog (@Defence_blog) 25 ноября 2018 г.

Conflict in Azov Sea: Russian Ka-52s flight over Ukrainian Navy vesselshttps://t.co/oKuN6xipVi pic.twitter.com/4lGouTYPwE — Defence blog (@Defence_blog) 25 ноября 2018 г.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль “Дон“ совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

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В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в “опасных маневрах“ во время захода в “закрытую акваторию территориального моря РФ“.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях “перешли черту и стали уже агрессивными“.