335 единиц спецтехники обрабатывают улицы Киева противогололедными материалами, - КГГА

Из-за мелкого дождя и температуры воздуха -2..0 градусов тротуары и проезжие части города Киев под угрозой образования гололеда. Соответственно, не прекращают работы по обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами. Об этом сообщают в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

335 единиц специальной техники находятся сейчас на дежурстве. Крупногабаритные машины периодически, при необходимости, обрабатывают проезжие части и искусственные сооружения, а малогобаритные объекты и бригады с ручной уборки - тротуары, подходы к наземным и подземных пешеходных переходов, остановки общественного транспорта, обслуживающих предприятия корпорации.

Именно такой подход позволяет образовываться гололед на улично-дорожной сети, обеспечивая безопасное движение транспорта и передвижения пешеходов.