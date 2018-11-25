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Украинские корабли прошли Керченский пролив - СМИ

Комментариев: 5
Вооруженные силы Украины пока не подтвердили данную информацию и заявляют, что ситуация в Керченском проливе остается напряженной.
Ситуация в Керченском проливе остается напряженной
Ситуация в Керченском проливе остается напряженной
Керчь Инфо

Украинские корабли, которые были атакованы пограничниками ФСБ России, прошли под аркой Керченского моста в направлении акватории Азовского моря, сообщает Kerch.com.ru.

"В 14:40 баржу, которая перекрывала фарватер, убирают. Корабли - один большой и два малых - выстраиваются в строй. В 14:50 корабли прошли под мостом в направлении Азовского моря", - отмечают журналисты.

По данным издания, пограничная служба ФСБ РФ сообщила об остановке украинских кораблей напротив поселка Заветное.

Пока ВСУ не подтвердили данную информацию.

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что экипажи украинских кораблей находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта.

Воронченко оценил обстановку возле Керченского пролива как "сложную и напряженную".
 
По его словам, сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени украинским кораблям придется ждать возможности пересечь Керченский пролив.
 
В то же время он опроверг заявления России о том, что этому мешает российское судно, которое якобы село на мель.
 
"Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти. По состоянию на сейчас ни с правой, ни с левой стороны мы пройти не можем", - сравнил адмирал.
 
По его данным, сейчас в районе Керченского моста находятся восемь кораблей России - два судна Черноморского флота и шесть катеров пограничной службы ФСБ.
 
Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
 
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
 
В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.
 
В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
 
Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".
 
 
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Теги: Украина-Россия, Керченский пролив, корабли, Азовское море, ВМС Украины, ВСУ, Керченский мост
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Izvestnaya    25.11.2018, 18:54
Оценка:  +4
Izvestnaya
а де ці є6анати побачили "закрытую акваторию территориального моря РФ"?
drozdikus    25.11.2018, 19:09
Оценка:  0
drozdikus
когда милл..иард за.ра...ботаешь))? тебе и миллион не зара..ботать на поро.хоб..остве)
RickiTikiTavi    25.11.2018, 18:50
Оценка:  +3
RickiTikiTavi
Сообщение от керченских журналистов, что корабли прошли, связаны с путаницей — наблюдатели перепутали российские корабли с украинскими. Для прохода российских кораблей фарватер разблокировали, их пропустили, а потом снова заблокировали.
RickiTikiTavi    25.11.2018, 18:51
Оценка:  +3
RickiTikiTavi
Переговоры о проходе через пролив ведутся. От Украины требуется предоставить запрос на проход через пролив по всем правилам и принять на борт российского лоцмана. Без выполнения требований их не пропустят.
Michael2811    25.11.2018, 18:47
Оценка:  0
Michael2811
Пусть себе спокойно идут...И не просто идут,а идут !!!!!!! И те и другие !!!!
i-yura0205    25.11.2018, 18:37
Оценка:  -2
i-yura0205
пройдут а куда св. ..русам деватся.
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