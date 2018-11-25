Украинские корабли прошли Керченский пролив - СМИ
Вооруженные силы Украины пока не подтвердили данную информацию и заявляют, что ситуация в Керченском проливе остается напряженной.
Украинские корабли, которые были атакованы пограничниками ФСБ России, прошли под аркой Керченского моста в направлении акватории Азовского моря, сообщает Kerch.com.ru.
"В 14:40 баржу, которая перекрывала фарватер, убирают. Корабли - один большой и два малых - выстраиваются в строй. В 14:50 корабли прошли под мостом в направлении Азовского моря", - отмечают журналисты.
По данным издания, пограничная служба ФСБ РФ сообщила об остановке украинских кораблей напротив поселка Заветное.
Пока ВСУ не подтвердили данную информацию.
Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что экипажи украинских кораблей находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта.
Воронченко оценил обстановку возле Керченского пролива как "сложную и напряженную".
По его словам, сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени украинским кораблям придется ждать возможности пересечь Керченский пролив.
В то же время он опроверг заявления России о том, что этому мешает российское судно, которое якобы село на мель.
"Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти. По состоянию на сейчас ни с правой, ни с левой стороны мы пройти не можем", - сравнил адмирал.
По его данным, сейчас в районе Керченского моста находятся восемь кораблей России - два судна Черноморского флота и шесть катеров пограничной службы ФСБ.
Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.
В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".
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