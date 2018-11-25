Украинские корабли прошли Керченский пролив - СМИ

Вооруженные силы Украины пока не подтвердили данную информацию и заявляют, что ситуация в Керченском проливе остается напряженной.

Украинские корабли, которые были атакованы пограничниками ФСБ России, прошли под аркой Керченского моста в направлении акватории Азовского моря, сообщает Kerch.com.ru.

"В 14:40 баржу, которая перекрывала фарватер, убирают. Корабли - один большой и два малых - выстраиваются в строй. В 14:50 корабли прошли под мостом в направлении Азовского моря", - отмечают журналисты.

По данным издания, пограничная служба ФСБ РФ сообщила об остановке украинских кораблей напротив поселка Заветное.

Пока ВСУ не подтвердили данную информацию.

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что экипажи украинских кораблей находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта.

Воронченко оценил обстановку возле Керченского пролива как "сложную и напряженную".

По его словам, сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени украинским кораблям придется ждать возможности пересечь Керченский пролив.