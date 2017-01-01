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На границе усилили безопасность из-за евробляхеров

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По данным МВД, в настоящее время затруднено движение в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино" и "Угринов".
Евробляхеры бастуют
Евробляхеры бастуют
Соцмережі

Государственная пограничная служба Украины переходит на усиленный режим работы из-за протестов владельцев автомобилей на еврономерах, которые происходят 25 ноября, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает 112 Украина.

"На местах, рядом с гражданами находятся экипажи Национальной полиции, которые и проводят разъяснительную работу, чтобы они (протестующие) не препятствовали движению. В свою очередь ГПСУ создала ситуативные группы, чтобы отслеживать онлайн всю ситуацию, происходит взаимообмен с Нацполицией, а также подняты дополнительные силы, которые находятся в готовности для недопущения любых провокаций, которые могли возникнуть непосредственно на границе", – отметил Демченко. 
 
По данным МВД, в настоящее время затруднено движение в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино" и "Угринов".
 
"Для обеспечения общественной безопасности и недопущения провокаций создан оперативный штаб Нацполиции, в местах проведения акций работает полиция диалога. Правоохранители будут предоставлять участникам акции всю необходимую сервисную помощь", - заявили в МВД.
 
Протесты евробляхеров у границы
 
Напомним, 25 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали блокировать пункты пропуска на западном участке границы.
 
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Теги: граница, МВД Украины, пограничная служба, пограничники, пункт пропуска, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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