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Сутки на Донбассе: двое военных ранены

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Сепаратисты нарушили режим прекращения огня на Донбассе 9 раз, 5 обстрелов враг осуществил с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
Обстрелы на Донбассе продолжаются
Обстрелы на Донбассе продолжаются
 
В воскресенье, 25 ноября, в зоне проведения Операции объединенных сил в результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
 
Сепаратисты нарушили режим прекращения огня на Донбассе 9 раз, 5 обстрелов враг осуществил с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. 
 
 
"Противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС в районе населенного пункта Майское, Пески, Красногоровка и Лебединское. По защитникам Троицкого враг применил минометы калибра 120 мм, возле Малинового и Водяного - такое же оружие, но калибром 82 мм", - сообщили в штабе.
 
Напомним, что в течение минувших суток сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб.
 
 
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Теги: донбасс, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Прекращение огня на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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